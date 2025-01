Redondo cree que la cuestión de confianza de Junts no tiene "ningún fundamento constitucional"

Critica que a este Gobierno "desde el primer momento se le ha atacado la gobernabilidad"

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado que la cuestión de confianza que pide Junts no tiene "ningún fundamento constitucional" y ha llamado a no comprometer la gobernabilidad de España porque asegura que da estabilidad.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este jueves tras uan reunión con la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, en el Districte Administratiu de Barcelona, tras ser preguntada por sus palabras de este miércoles al referirse a la cuestión de confianza de Junts como una "perversión".

Redondo, que ha recordado que es profesora de Derecho Constitucional, ha señalado que la cuestión de confianza es un instrumento que depende del presidente del Gobierno para "reforzar la gobernabilidad" y revalidar su confianza, que requiere mayoría simple.

En este sentido, cree que "cuando una oposición entiende que tiene una mayoría para derrocar a un gobierno --mayoría absoluta-- y cambiarlo, entonces pone en marcha la moción de censura, que también está pensada en los términos de gobernabilidad".

"Yo decía que me parece no adecuado considerar que la cuestión de confianza pueda estar en manos de grupos minoritarios que no entienden lo que significa la cuestión de confianza. De alguna manera, es pervertir un instrumento que está al servicio del refuerzo de un gobierno", ha insistido.

GOBERNABILIDAD

La ministra ha instado a pensar cuál es el fundamento de los instrumentos y de las instituciones constitucionales y cree que "es importante que todos los grupos tengan en cuenta que la gobernabilidad es un valor porque da estabilidad y permite crear empleo".

En este sentido, ha destacado que ha permitido a España crecer cerca del 3% en 2024, generar 500.000 empleos y mejorar las condiciones de vida: "No hay que jugar con la gobernabilidad, la gobernabilidad es buena para el Estado español".

"A este Gobierno el problema es que desde el primer momento se le ha atacado la gobernabilidad y eso se le ha atacado la legitimidad. Se está sistemáticamente intentando debilitarlo con anuncios que no tienen ningún fundamento constitucional", ha añadido.