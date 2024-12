Redondo no ve oportuno que Junts exija a Sánchez someterse a una cuestión de confianza

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este lunes que no ve oportuno que Junts exija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, someterse a una cuestión de confianza: "Creo que en este momento no es necesaria, hay una confianza de la mayoría de la Cámara y no me parece oportuna".

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa al preguntársele por la iniciativa que ha registrado Junts en el Congreso, antes de asistir al IV Foro Global de la Unesco contra el Racismo y la Discriminación, que se celebra este martes y miércoles en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Redondo ha añadido que "lo importante y lo oportuno es seguir avanzando" y ha asegurado que el Gobierno actual es firme y está profundamente comprometido con los derechos, la igualdad y la mejora de la vida de las personas.

"Es el momento de sacar adelante unas cuentas para 2025, de avanzar en derechos", ha añadido Redondo, que ha asegurado que el Gobierno trabaja con implicación y voluntad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha afirmado que confían en sacar adelante los PGE y ha destacado: "No hay alternativa a este gobierno, no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de sociedad, no hay un proyecto de avance en derechos por parte de la derecha y de la extrema derecha".