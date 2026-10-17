Registrado un terremoto de magnitud 2,5 "sin daños" en el Ripollès (Girona)

La zona donde se ha producido el epicentro del terremoto - INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

GIRONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comarca del Ripollès (Girona) ha registrado un terremoto "sin daños" de magnitud 2,5 en la escala de Richter este sábado a las 14.03 horas.

Según ha informado el Institut Cartogràfic de Catalunya en un comunicado, este seísmo se ha producido cerca del municipio de Toses (Girona).

Informan de que "probablemente" ha sido percibido cerca del epicentro, aunque la profundidad registrada ha sido de 10 kilómetros.