Restablecido el servicio de Rodalies en la R2 Sud y Regionals Sud tras la alerta por lluvias

Archivo - Usuarios de Rodalies en la estación de Sants, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha restablecido el servicio ferroviario en la R2 Sud y Regionals Sud tras cortarse el servicio por la alerta por lluvias, informan este domingo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El sábado Rodalies cortó el servicio ferroviario de estas líneas a partir de las 22 horas por la alerta por lluvias en las comarcas del Baix Llobregat y Garraf (Barcelona).

El temporal de lluvia en Catalunya ha afectado estas últimas horas las comarcas de la costa central, con especial incidencia en el Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf.