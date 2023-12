Reyes (PP) ve "anecdótico" que la delegación del PE en las escuelas esté formada por PP, Cs y Vox

Defiende que la asistencia como acompañantes de PSOE y ERC "también da credibilidad" a la delegación



BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Barcelona y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, ve "anecdótico" que la delegación de eurodiputados que visitan desde este lunes y hasta el miércoles Catalunya para analizar el sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas esté formada por miembros de los grupos europarlamentarios de PP, Cs y Vox, ya que asegura que también vienen eurodiputados acompañantes de otras formaciones, como PSOE y ERC.

"El hecho que algunos miembros de algunos partidos vengan solo como acompañantes también da credibilidad a esta comisión, porque si no, no hubiesen venido si realmente pensaran que no es importante lo que sucede aquí", ha subrayado en rueda de prensa este lunes junto con el secretario general del PP de Barcelona y alcalde de Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus.

Reyes ha argumentado que si ha venido esta delegación de eurodiputados es "porque hay un problema" en la educación catalana, tras lo que ha criticado los resultados de los alumnos catalanes en el informe PISA, y ha reclamado a la consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, que climatice las aulas catalanas y construya nuevos equipamientos para acabar con los barracones.

"Está muy bien eso que le dicen ellos de crear pseudoembajadas alrededor del mundo, pero si aquí en nuestra casa tenemos barracones, ¿por qué no comenzamos a solucionar los problemas que tienen nuestros hijos?", ha sostenido el dirigente popular.

REUNIÓN SÁNCHEZ-PUIGDEMONT

Preguntado por una posible reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, tras la aprobación de la ley de amnistía, Reyes ha asegurado que no le sorprende, y ha añadido: "Antes o después de la amnistía, quien sale ganando es Puigdemont a nivel particular".

Ha acusado a Sánchez de hacer retroceder a España, y ha avisado de que "lo pagará pronto en las urnas", tras lo que ha sostenido que los partidos independentistas tienen secuestrada la política catalana y también la que se hace a nivel estatal, en sus palabras.

Reyes ha destacado que el PP ha sacado "mejores resultados que ERC y Junts" en Catalunya en las elecciones generales, y ha criticado que los 7 diputados de Junts en el Congreso estén sirviendo para beneficiar intereses personales y no al conjunto de la ciudadanía, en alusión a la ley de amnistía.

ACTO CON NUEVOS AFILIADOS

Ha erigido al PP catalán como líder del "constitucionalismo útil", ha señalado que el partido está creciendo, y ha anunciado que en enero realizarán un acto con nuevos afiliados que se han inscrito en los últimos meses a su formación.

El dirigente popular ha detallado que algún representante de la dirección nacional del partido asistirá a este acto, para el que aún no hay fecha exacta: "Cada vez que sale Puigdemont, hay más personas que se afilian, no sé si darle las gracias", ha ironizado Reyes.