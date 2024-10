Riba apuesta por recoser ERC tras el congreso "por el bien de todos, del partido" y de Catalunya

Afirma que en un principio no era partidaria de investir a Illa pero ahora defiende el acuerdo

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La europdiputada de ERC y miembro de la candidatura 'Militància Decidim' para liderar el partido, Diana Riba, ha apostado por recoser la formación tras el proceso congresual que se llevará a cabo en noviembre "por el bien de todos, por el bien del partido y del país".

En una entrevista de este jueves en Ser Catalunya recogida por Europa Press, también ha apuntado a la necesidad del informe que está elaborando el comité de garantías del partido republicano sobre la presunta 'estructura B': "Todos los días que pasan no tenemos resuelta esta situación y, por tanto, no creo que haya nadie en el partido que quiera aplazarlo".

De hecho, ha afirmado que la comisión está dentro de los plazos que contemplan los estatutos de ERC y que, por esta razón, "ni la permanente, ni la dirección del partido, ni la ejecutiva puede apretar para que lo hagan más rápido".

ACUERDO PSC-ERC

Al preguntársele por el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa en la Presidencia de la Generalitat, Riba ha reconocido que en un principio no era partidaria, si bien aún no era militante y no pudo votar el acuerdo.

Asimismo, pasados unos meses ha defendido el pacto para que los republicanos puedan incidir en las políticas que se llevan a cabo desde la Generalitat sin entrar en el Govern: "El acuerdo que tomó el partido era el mejor, que era llegar a un muy buen acuerdo porque no había otra alternativa de gobierno en ese momento si no volvíamos a elecciones".

PUIGDEMONT

Sobre la decisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de no ocupar el puesto de líder de la oposición, que su formación (Junts) dejará vacante por el momento, la eurodiputada ha afirmado que la respeta y ha expresado su "solidaridad" con el líder posconvergente.

"Seguimos en plena represión porque nuestros activos políticos no pueden estar en normalidad", ha sostenido Riba, que opina que tanto las inhabilitaciones a políticos como la situación de Puigdemont demuestras que Catalunya no está en una etapa nueva como, a su juicio, quieren hacer ver los socialistas, textualmente.