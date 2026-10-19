Ricky Gervais actuará el 27 de febrero en Badalona (Barcelona) con su nuevo espectáculo 'Legend'

Cartel del espectáculo de Ricky Gervais en Badalona (Barcelona) del próximo 27 de febrero - LIVE NATION

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cómico británico Ricky Gervais actuará el 27 de febrero de 2027 en el Olimpic Arena de Badalona (Barcelona) con su nuevo espectáculo 'Legend', la única fecha de su gira europea en España, informa la promotora Live Nation en un comunicado este lunes.

"Este es mi espectáculo más personal hasta la fecha y, como tanto la cultura de la cancelación como la mayoría de las personas que conocí mientras crecía están muertas, ahora realmente puedo decir lo que me dé la gana", afirma Gervais.

Además de Badalona, Gervais actuará en otras ciudades europeas como Amberes, Lisboa, Viena, París, Zagreb, Ámsterdam, Zúrich y Estocolmo.