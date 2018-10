Rocío Molina y Sílvia Pérez Cruz reflexionan sobre la maternidad uniendo baile y voz en el Grec

Publicado 17/07/2018 15:23:39 CET

Ahondarán en la "belleza y fragilidad" de ser madres con Molina embarazada de cuatro meses

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Rocío Molina y la cantante Sílvia Pérez Cruz reflexionarán sobre maternidad uniendo baile y voz en el Grec Festival de Barcelona con dos funciones este miércoles y jueves en el Anfiteatre Grec que ahondarán en la "belleza y fragilidad" de ser madres, con Molina embarazada de cuatro meses y medio.

Bajo el título 'Grito pelao', Molina ha explicado este martes en rueda de prensa que el montaje pondrá en escena a su madre, Pérez Cruz y ella, creando una "relación de mujeres" en la que cada una de la tres contará su experiencia sobre la maternidad, fusionando baile con música y narraciones.

Ha detallado que junto a Pérez Cruz han creado "una masa madre con voz y cuerpo, basada en sensibilidad y escucha" en una andadura artística que empezó hace cinco meses con la voluntad de abordar el deseo de ser madre y que se transformó cuando se quedó embarazada.

Ha reconocido que a partir de ese momento el proyecto tomó otra dimensión, con un deseo materializado que le ha obligado a modificar ritmo y técnica, así como escuchar más su cuerpo: "Antes hacía mucho salto, ahora no tanto, y zapateo poco".

Y ha indicado que desde el principio tuvo claro que su embarazo no debía paralizar el proyecto: "Vi que no podía escoger entre ser madre o bailar, el baile me estabiliza y cuando lo dejo me baja la tensión".

MÚSICA Y NARRACIONES

Respecto a la música, ha explicado que Pérez Cruz interpretará canciones populares y composiciones propias, dos de ellas compuestas para la ocasión e inspiradas en Federico García Lorca, y en las que "llevará su voz al extremo" en consonancia con el título del montaje.

También habrá diálogos entre Molina y su madre, que denotarán cotidianidad y familiaridad: "Siempre he tenido mucho miedo de hablar en público y con mi madre me siento segura", ha expresado la bailaora, que decidió incorporarla en el montaje para darle autenticidad.

Además, el espectáculo contará con textos escritos por Molina, un texto de la escritora estadounidense Sylvia Plath sobre "la ausencia del padre", así como con proyecciones de gamas de colores y texturas, y la presencia de agua en referencia al origen de la vida.

GIRA DEL PROYECTO

Después de su paso por el festival barcelonés y de su estreno en el Festival de Aviñón (Francia) a principios de julio, está previsto que el montaje viaje a Málaga, Sevilla, Zaragoza, Madrid, así como a Nimes y París (Francia).

"La idea es que el proyecto muera cuando aparezca la vida", ha dicho Molina en referencia a la gira, que estima finalizar alrededor de diciembre, cuando dé a luz.