Rodalies suspenderá el servicio en la R2 Sud y Regionals Sud a las 22 por las alertas por lluvias

Trabajadores informan a los pasajeros de las incidencias por la lluvia en la estación de Sants - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha informado de que suspenderá el servicio ferroviario en la R2 Sud y Regionals Sud a partir de las 22 horas de este sábado por la alerta por lluvias en las zonas del Baix Llobregat y Garraf (Barcelona).

Protección Civil de la Generalitat enviará dos mensajes ES-Alert a las 7 comarcas que están en aviso rojo este sábado por lluvias localmente torrenciales para recomendar precaución a la ciudadanía y limitar la movilidad.

El primer aviso se enviará a las comarcas del Maresme, Vallès Oriental (Barcelona) y la Selva (Girona), que esperan lluvias de 14 a 20, y el segundo será para el Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf donde se prevé que sean más intensas de las 20 a las 2 de la madrugada de este domingo.