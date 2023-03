Roger Waters regresa al Palau Sant Jordi de Barcelona en el inicio de su gira española

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bajista británico Roger Waters regresa la noche de este martes al Palau Sant Jordi de Barcelona tras su última visita en 2018 con un concierto con las localidades agotadas y que sirve de inicio a la gira española del músico.

Segunda parada de su gira europea 'This is not a drill' tras su arranque el pasado fin de semana en Lisboa (Portugal), el concierto de Barcelona se ha iniciado con una reelaboración del clásico 'Confortably numb', de Pink Floyd.

Con un escenario situado en el centro del pabellón y visibilidad 360º, esta gira de Waters se ha presentado como su "primer" tour de despedida.