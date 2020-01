Roldán ve "incomprensible" que Sánchez llame a Torra tras la inhabilitación de la JEC

Publicado 09/01/2020 14:24:26 CET

Cree que el Parlament "no tiene nada que determinar" sobre la inhabilitación del presidente

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha recriminado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya llamado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que la Junta Electoral Central (JEC) decidiera inhabilitarlo: "Lo encuentro bastante incomprensible. No sé que tiene que hablar con una persona condenada por desobediencia que ha sido inhabilitada".

En rueda de prensa, ha advertido de que Torra busca cesiones por parte de Sánchez y que, de la reunión entre ambos presidentes que han acordado en la llamada telefónica, "no saldrá nada que sea bueno para los catalanes".

También ha recriminado a Sánchez que haya llamado a Torra pero todavía no haya hablado con ella, ya que argumenta que es la líder de la primera formación en el Parlament.

Roldán ha insistido en que Torra está inhabilitado por la JEC y que el Parlament "no tiene nada que determinar sobre si se cumple la ley o no", sino que debe acatarse y aplicarse esta inhabilitación.

"Es una cosa de sentido común y la justicia ha sido clarísima. Torra ha sido inhabilitado, ha perdido los requisitos necesarios para ser diputado y, si no es diputado, no puede ser presidente de la Generalitat", por lo que cree que se debe aplicar ya esta inhabilitación y que el Parlament no tiene potestad para decidir si le suspende el acta de diputado.

SÍNDIC DE GREUGES

La dirigente del partido naranja ha acusado al presidente del Parlament, Roger Torrent, de haber "vetado" que la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac) investigue la presunta relación del síndic de Greuges, Rafael Ribó, con la trama del 3% por haber viajado a la final de la Champions de 2015 con investigados por este caso.

Según Roldán, la Oficina Antifrau solicitó al presidente del Parlament iniciar esta investigación, ya que el Síndic de Greuges depende de la Cámara catalana, pero fuentes de la Presidencia del Parlament lo han negado y han criticado la "intoxicación y las acusaciones sin fundamento de la diputada Roldán".

Estas fuentes argumentan que Torrent recibió el 21 de octubre un escrito de la Oficina Antifrau informándole de que dos diputados de Cs instaban a investigar a Ribó y que en esa misma misiva este organismo decía que para que se produzca la investigación lo debe pedir expresamente el Parlament.

Además, destacan que en ninguna reunión de la Mesa se ha planteado la posibilidad de iniciar esta investigación y recuerdan que el pleno del Parlament ya rechazó una propuesta de resolución de Cs sobre esta cuestión.

