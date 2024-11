Romero afirma que no llevarán las cuentas al Parlament hasta tener "garantizado" que se aprueben

Invita al PP a "aportar" en la elaboración de los Presupuestos en la reunión con el Govern

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que el Govern no aprobará el proyecto de ley de Presupuestos de 2025 en el Consell Executiu y que no lo llevará a ratificar al Parlament hasta que no tenga "garantizado" que se aprueben.

"Nosotros priorizamos tener unos buenos Presupuestos antes que traerlos aquí y no tener los apoyos necesarios", ha sostenido este martes en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, al ser preguntada por el portavoz del PP, Juan Fernández, que ha criticado textualmente al Ejecutivo catalán por ser rehén de ERC.

La consellera socialista ha asegurado que son un Govern en minoría y que quieren que las cuentas reflejen lo acordado con ERC y Comuns para la investidura.

NEGOCIACIONES MÁS LENTAS CON ERC

Romero ha detallado que ahora mismo están avanzando con el grupo de los Comuns en la negociación de las cuentas y van "más lentamente" con ERC, y ha subrayado que respetarán los tempos de cada formación, en alusión al Congreso de los republicanos del 30 de noviembre donde decidirán quién lidera el partido.

Ha invitado a los populares, con quien tiene pendiente una reunión sobre las cuentas, a que no solo asistan para escucharla sino también a "aportar en esta construcción de estos nuevos Presupuestos", tras lo que ha reconocido que también se reunirán con otros grupos parlamentarios.