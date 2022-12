Romero (PSC) apalabra con ERC una comisión de seguimiento sobre la ejecución de los Presupuestos

Cree que febrero "podría ser una fecha óptima" para que las cuentas entren en vigor

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha explicado que han apalabrado con el Govern de ERC una comisión de seguimiento paritaria sobre la ejecución de los Presupuestos de la Generalitat y los proyectos sobre los que puedan llegar a acuerdos en el marco de la negociación de las cuentas para 2023.

"Nos gustaría que fuera bimensual, para ir haciendo el análisis de la ejecución presupuestaria y también de algunos proyectos que hemos pedido. Esto seguro que va a estar, porque es evidente que cuando uno acuerda no es solo para ese día", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Romero ha afirmado que pedirán "garantías" a ERC si llegan a un acuerdo para evitar que lo incumplan como, a su juicio, ha ocurrido con la negativa del Govern a convocar la mesa de partidos catalanes que le pide el PSC, y como sucedió con pactos entre ERC y los comuns, Junts y la CUP.

Otra de las garantías que los socialistas han puesto sobre la mesa --ha explicado-- es poder "decidir" conjuntamente a qué se destinan los recursos adicionales que puedan llegar durante el ejercicio de 2023, por mayor recaudación de impuestos o a través de transferencias del Gobierno central.

"Ahora bien, de aquí a que cerremos el acuerdo aún queda un buen trecho. Estoy convencida de que no lo anunciaremos en los próximos días, porque aún queda trabajo por hacer", ha añadido.

La portavoz ha detallado que no prevén más reuniones "en breve" con el Govern tras el último encuentro este miércoles: los próximos días estudiarán el retorno sobre sus propuestas que les ha entregado el Ejecutivo catalán, y luego retomarán las reuniones.

TRES PROYECTOS "FUNDAMENTALES"

Romero ha insistido en que el proyecto del macrocomplejo de ocio del Hard Rock en el Camp de Tarragona, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y la Ronda Nord en el Vallès (Barcelona) son "fundamentales" para el PSC en la negociación por su valor estratégico y económico para Catalunya.

Ha instado al Govern a superar los "escollos" con el plan director del Hard Rock --aprobado inicialmente en febrero tras una anulación judicial parcial-- para que las obras empiecen en 2023, y sobre el Aeropuerto de Barcelona, ha pedido impulsar la ampliación para convertirlo en un enclave intercontinental, respetando el medio ambiente y el entorno agrario.

Por otro lado, ha sostenido que las medidas que ha anunciado el Govern para mejorar la movilidad en el Vallès con la B-40 son insuficientes, porque "no es el proyecto de la Ronda Nord", y ha instado al Ejecutivo catalán a no rechazarlo basándose en la oposición de una minoría frente a las demandas mayoritarias del territorio, según ha dicho.

"El Govern debe decidir. Vemos demasiado a menudo cómo el Govern no decide, se abstiene en muchas votaciones, que quiere decir que no tiene opinión. Eso no puede permitirse, un Govern debe tener opinión", ha afirmado Romero, que lo ha instado a actuar pensando en el interés general.

También ha situado las energías renovables como prioritarias en la negociación presupuestaria, un tema que asegura que puede decantar su voto: "Sabe el Govern que, si no hay un cambio de rumbo en renovables, será muy difícil nuestro voto favorable. Es una de las prioridades y uno de los elementos que tendremos más en cuenta".

EL ACUERDO FISCAL DE LOS COMUNS: "NO LO VEMOS"

En materia tributaria, ha reiterado que "no es momento de aumentar" la presión fiscal sobre familias y empresas pero tampoco de reducirla, porque el Estado del bienestar debe fortalecerse --por ejemplo, ha destacado, para reforzar el sistema sanitario--.

Ha subrayado que el acuerdo de comuns y Govern no les condiciona y que presionarán al Govern en favor de la prudencia fiscal, una postura que señala que coincide con la que ha expresado públicamente ERC: "Todos los impuestos que los comuns plantean, de entrada, no los vemos".

Ante las críticas de los comuns al PSC por su posición en fiscalidad, Romero ha afirmado que son "tan radicales que parecen primos hermanos de la CUP" y que no se siente ofendida cuando les acusan de estar del lado de la patronal, con quien hablan igual que con los sindicatos, ha resaltado.

UN PRESUPUESTO "DE DOS"

Después de que la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, asegurara que trabajan para tener los Presupuestos en vigor en febrero, Romero ha mantenido que "podría ser una fecha óptima" y posible si se aceleran los trámites, aunque ha subrayado que los socialistas priorizarán llegar a un buen acuerdo.

Sobre un posible pacto de PSC, ERC, Junts y comuns, ha dicho que lo mejor es tener un presupuesto de país, en sus palabras, que sume al máximo de grupos, y que sería "estupendo" aprobarlos con una mayoría amplia que también incluya a Junts, aunque por ahora lo ve difícil.

Sin embargo, ha avisado de que el PSC no firmará unos Presupuestos de "adhesión" y que, si el Govern aprueba en Consell Executiu las cuentas antes de cerrar un acuerdo, los socialistas presentarán una enmienda a la totalidad.

"Queremos que haya un compromiso de que este presupuesto es un presupuesto hecho entre dos grupos que tienen el mismo peso y que tienen ganas de hacer avanzar Catalunya. Evidentemente, no todo lo podemos compartir, pero negociar es ceder", ha defendido.

Además, Romero ha negado que haya un intercambio de apoyos entre ERC, los comuns y el PSC con los Presupuestos Generales del Estado, los de la Generalitat y los de Barcelona, como les ha reprochado la CUP: "Esto no es verdad. Nosotros no hacemos intercambios de cromos. Cada gobierno y cada partido en su territorio decide su estrategia".