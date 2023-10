Romero (PSC) niega que vaya a haber un referéndum en Catalunya: "No es este el camino"

"No me imagino a Yolanda Díaz no dando apoyo a Pedro Sánchez"



BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha negado que vaya a haber un referéndum de autodeterminación en Catalunya fruto de las negociaciones con los partidos independentistas para investir al presidente en funciones del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: "No es este el camino"

En una entrevista este lunes en TV3 recogida por Europa Press, ha asegurado que los socialistas no creen que este sea el camino que se tiene que repetir en Catalunya porque han abierto otro "que está dando sus frutos".

"Creo que todos tendríamos que haber aprendido las lecciones de ahora hace seis años, y por lo tanto espero que en las negociaciones todos seamos suficientemente inteligentes y pongamos el sentido común que merecen todos los catalanes", ha añadido.

"EXPLORAR" LAS VÍAS

Romero ha dicho que no se puede dar por hecha la amnistía pero que si este martes Sánchez recibe la confianza del Rey Felipe VI para ser investido, empezarán las negociaciones y se "deberán explorar todas estas vías".

Ha defendido que en las elecciones generales 1,2 millones de catalanes votaron al partido socialista, y ha señalado que es una cifra que harían "bien de tener en cuenta".

"No me imagino a Yolanda Díaz no dando apoyo a Pedro Sánchez", ha apuntado Romero respecto a las declaraciones que este lunes ha hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en las que afirmaba estar "muy lejos" de alcanzar un acuerdo con el PSOE para un Gobierno de coalición.

UN GOVERN "DESORIENTADO"

Según Romero, el Debate de Política General de esta semana en el Parlament ha constatado que Catalunya tiene "un Govern de la Generalitat desorientado, que es incapaz de buscar acuerdos para impulsar sus políticas", y les ha reprochado textualmente que hayan aprobado solo el 33% de sus propuestas.

La portavoz ha dicho que el próximo lunes pedirán explicaciones sobre la ejecución de los Presupuestos de 2023 en la segunda reunión de la Comisión de seguimiento de los mismos, y ha apuntado que el Govern "solo ha ejecutado el 11% de las medidas pactadas" con el PSC.

Y ha criticado que ERC votara en contra del Hard Rock en el Debate de Política General, "cuando tiene un acuerdo con de presupuestos con el PSC de que lo tienen que tirar adelante".