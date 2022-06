Rosa Cañadas afirma que el Cercle d'Economia "tiene que estar en Europa" para proponer soluciones

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del Cercle d'Economia Rosa Cañadas ha defendido que la institución "tiene que estar en Europa, no solo para escuchar, sino para estar al corriente de lo que pasa, debatir y proponer soluciones".

En un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre este lunes, ha concretado que Barcelona tiene que ser clave a nivel internacional: "Es la capital del Mediterráneo, es nuestro mercado natural y con él podemos llegar a ser mucho más fuertes en España y en Europa", ha afirmado, según informa un comunicado.

Y ha asegurado que su candidatura no es la de las pymes, porque eso es una "apreciación simplista de la realidad", sino que representa la capacidad de reflexionar y de interpretar los grandes retos actuales, en sus palabras.

Su voluntad es mantener la esencia del Cercle "para renovarla, algo que es necesario para no morir", y ha lamentado que en los últimos años la institución no ha formado parte de las cuestiones importantes, no ha participado en encuentros ni debates ni ha estado presente en la parte más social, a su parecer.

Ha sostenido que es necesario reflexionar sobre cuál es el nuevo modelo de liderazgo en Catalunya, ha criticado un desplazamiento del poder económico a Madrid, alimentado por el independentismo, según ella, y ha defendido textualmente que Catalunya necesita recibir los ingresos fiscales que le corresponden.