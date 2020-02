Rovira (ERC) avisa de que no se resolverá el conflicto sin amnistía y "sin frenar la represión"

Publicado 04/02/2020 16:26:46 CET

Llama al independentismo a buscar consensos y "aislar a los agentes" que lo imposibilitan

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha defendido este martes buscar el diálogo con el Gobierno central, pero ha avisado de que "no es posible el camino de la resolución política del conflicto sin frenar la represión y sin una amnistía para tanta injusticia".

Rovira ha destacado la importancia de que el independentismo vaya a la mesa de diálogo con el Gobierno central "habiendo consensuado muchísimo", ha dicho por videoconferencia en la comisión del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

Ha llamado al independentismo a combatir la "represión" conjuntamente desde un punto de vista estratégico, construyendo una defensa colectiva, y ha avisado de que el punto actual es de no retorno y que el Estado contribuye a que lo sea, tras lo que ha avisado de que no quiere ser de una generación que hizo posible el 1-O pero no fue capaz de utilizar su legado.

REFLEXIÓN Y ADVERSARIO CLAROS

Rovira ha advertido de que sólo se avanza cuando se generan grandes consensos entre instituciones y ciudadanía, y que el objetivo del 155 y de la respuesta del Estado "ha sido precisamente este, cortar ese hilo invisible que lo ataba todo y hacía posible este liderazgo poliédrico".

Así, cree que sólo liderando desde grandes consensos será posible avanzar --algo que cree que se debe pedir a todos, y no siempre a los mismos--, para lo que se debe reflexionar antes de "abrir la boca" en debates público para evitar alimentar la división interna, y para lo que se debe tener claro cuál es el adversario.

Ve necesario que cada partido asuma el reto de reflexionar antes de hablar y hacerlo buscando el consenso en un escenario que ve de mucha toxicidad: "El reto es aislar a los agentes que no hacen posible un clima de consenso mínimo", ha dicho, y ha pedido afrontar la situación hablando en lugar de compitiendo, sin buscar el adversario en el independentismo.

"RUIDO INTERNO" ANTE EL 155

Rovira, que cree que el 155 vulneró el principio democrático en Catalunya, ha sostenido que la interpretación que se hizo de este artículo implicó una modificación sustancial de la Constitución, que supuso una actualización "del pacto constitucional del 78 de forma claramente unilateral y autoritaria".

Así, ha afirmado que el pacto constitucional está muerto y que al régimen del 78 se le ha caído la máscara, en palabras de Rovira, que ha advertido de que, tal y como se diseñó su aplicación, representó una "carta blanca para usurpar las competencias de cualquier Comunidad Autónoma, no solo de Catalunya, que pueda discrepar o tener una posición ideológica diferente a la del Gobierno central".

Ha criticado que se decretara prisión provisional para el exconseller Jordi Turull durante su debate de investidura como presidente, y la reacción a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que aceptó medidas cautelares para asegurar los derechos políticos del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que había sido propuesto antes como candidato.

"La falta de unidad interna y el ruido interno hicieron que no supiéramos poner en valor esta victoria" en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, según Rovira, que ha dicho que los partidos independentistas tampoco se aclararon tras el encarcelamiento de Turull por el debate interno.

Francesc de Dalmases (JxCat), que ha dicho que Rovira representa "otra victoria del exilio" porque puede expresarse libremente, ha garantizado que siempre encontrarán a su formación en la defensa de las instituciones, y el republicano Jordi Orobitg ha apostado por el diálogo con el Gobierno central, aunque se debe encarar con precauciones.

Desde los comuns, Marc Parés ha preguntado a Rovira si ganar unidad independentista implica excluir al resto de partidos --algo que ella ha negado--, y ha pedido buscar acuerdos entre fuerzas políticas catalanistas y plurales, tras lo que Carles Riera (CUP) ha dicho compartir el posicionamiento de Rovira pero que le genera una "gran inquietud" que las políticas del Govern disten de este posicionamiento, según él.

MIREIA BOYA

También ha comparecido la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que ha criticado la "poca resistencia" de los dirigentes que quedaron en la Generalitat con el 155 y ha reprochado que, según ella, en octubre de 2017 se perdió una oportunidad para profundizar en la estrategia de la desobediencia, ya que cree que la gestión posterior al 1-O ha sido una derrota para el independentismo.

Ha asegurado que tras el 1-O hubo "amenazas de muerte por parte del Estado" y que por eso se renunció a implementar la declaración de independencia, algo que ha lamentado porque considera que la violencia no es culpa de los que la sufren y que no se tendrían que haber paralizado movilizaciones por este motivo.

Asimismo, ha recriminado la falta de unidad estratégica del independentismo: "Es su responsabilidad entenderse, la política es esto. Hablar y buscar una hoja de ruta común para el objetivo compartido", y también ha cargado contra el diálogo con el Estado porque, a su juicio, no ha funcionado nunca.