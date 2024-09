Rovira (ERC) exige a los socialistas "avances rotundos" en financiación para negociar Presupuestos

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha exigido este sábado al PSOE "avances rotundos" en el cumplimiento del acuerdo entre ambos sobre financiación, como condición para que los republicanos participen en la negociación de los Presupuestos de 2025.

"Nos será prácticamente imposible entrar en cualquier diálogo o negociación de presupuestos para este 2025 si no vemos avances rotundos, si no vemos cumplimiento eficaz, si no vemos que con muchas ganas se cumple el acuerdo que nosotros aprobamos colectivamente", ha declarado al inicio del Consell Nacional de ERC en la sede del partido.

Ha defendido que los republicanos podrán "avanzar más allá en la medida en que el cumplimiento del pacto también avance" para que Catalunya empiece a dar los primeros pasos hacia el concierto económico y la soberanía fiscal, ha reivindicado.

Rovira ha recordado que los republicanos han podido avanzar en la medida en que se han cumplido los acuerdos que estaban sobre la mesa con los socialistas, hecho que permitió la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat: "Así lo hemos hecho durante los últimos años con los acuerdos que teníamos con el PSOE."

De esta manera, ha hecho una advertencia al Partido Socialista y ha instado a tener presente el "resultado ajustado" que tuvo el acuerdo de investidura en la consulta interna del partido, hecho por el que se comprometieron a un, textualmente, sí exigente y vigilante, ha remarcado.