Rovira (ERC) sobre una repetición electoral: "El candidato lo tengo en la cabeza, pero no lo diré"

Suscribe el manifiesto de militantes para renovar el partido: "Que pongan mi nombre"



BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha afirmado que ERC está preparada para una posible repetición electoral, la cual ha dicho que sería reponsabilidad de PSC y Junts, y ha asegurado: "El candidato lo tengo en la cabeza, pero no lo diré".

Así se ha expresado este miércoles en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha instado a PSC y Junts a moverse, en sus palabras, y ha afirmado respecto a las negociaciones para investidura: "No puede ser un acuerdo de buenas intenciones porque ERC entiende que hemos perdido votos y apoyo de la ciudadanía porque, precisamente, nos hemos fiado demasiado del PSOE y del PSC".

"Que se muevan los otros. ERC no se moverá si esto implica un mal acuerdo para las necesidades del país", ha añadido, y ha apuntado que en una repetición electoral --textualmente-- ERC hará de ERC, y ha reiterado que los temas que pone su partido sobre la mesa en las negociaciones son la financiación singular, el catalán, las políticas sociales y cómo resolver el conflicto político.

En este sentido, preguntada por si descarta una candidatura conjunta con Junts, ha asegurado que no están pendientes sobre cómo ir a las elecciones, sino sobre "qué es bueno para el país y cómo piensan sacar adelante las propuestas que hacen".

MANIFIESTO DE MILITANTES

En la misma entrevista, Rovira ha secundado el manifiesto en el que más de 740 militantes de ERC han pedido llevar a cabo una renovación general de la cúpula dirigente del partido, y ha dicho: "Si quieren poner mi nombre como militante de base, no como secretaria general, que lo pongan, porque yo comparto el proyecto que explica el manifiesto".

Ha afirmado que "el contenido del manifiesto es muy asumible para cualquier persona que forme parte del proyecto de ERC" y ha valorado que pide --textualmente-- una reflexión profunda, una entrada de aire fresco, asumir los retos del nuevo ciclo político o recuperar la mayoría independentista.

"No es que me sienta interpelada, es que yo podría sumarme al manifiesto", ha asegurado, y ha añadido que su nombre no está en el manifiesto porque como secretaria general le toca, ha dicho, representar a la organización poniendo sus intereses por delante.

Preguntada por si ha sido la instigadora del manifiesto, Rovira ha afirmado: "Si yo soy instigadora de alguna cosa es de algunas de las ideas que constan en este manifiesto", y ha añadido que como secretaria general ya tiene instrumentos para llevar a la organización del partido hacia donde dice el manifiesto, en sus palabras.

"NO VA DE CONFRONTAR"

Por otra parte, también se ha comprometido a que haya una transición hasta el congreso del partido convocado para el 30 de noviembre y "que esta transición se pueda hacer con democracia interna, de forma honesta y con la madurez política que tiene la organización".

Y preguntada por el exlíder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado que el manifiesto "no va de confrontar personas" sino de invertir en el proyecto, de pensar y repensar qué tiene que hacer la organización.

Sobre la posibilidad de que Junqueras quisiera ser el candidato de ERC a presidir la Generalitat en una eventual repetición electoral, Rovira ha respondido que "ojalá, porque querrá decir que la Ley de Amnistía tiene los efectos" que, ha dicho, persiguen desde hace cinco años.