El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, en un acto en L'Hospitalet de Llobregat - EUROPA PRESS

Junqueras pide construir mayorías: "No quiero que os conforméis con nada que no sea la victoria"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha agradecido el apoyo del alcalde de Girona, Lluc Salellas, (Guanyem Girona), y del exconseller y exlíder de ERC en Barcelona Ernest Maragall, y ha afirmado que el PSC "no merece" el voto, ya que considera que los republicanos defenderán mejor los intereses de la clase trabajadora catalana.

Así se ha pronunciado este viernes en el primer acto de cierre de la campaña en la plaza de la Cultura de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto con el líder de ERC, Oriol Junqueras; la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, y el candidato de ERC a la alcaldía de L'Hospitalet, Jaume Graells.

Rufián ha afirmado que se siente muy honrado por el apoyo de Ernest Maragall, que ha afirmado, en su perfil de 'Substack', que su voto a ERC no será "de reconocimiento o de coincidencia total, será un voto a medio camino entre la exigencia y la esperanza".

Ante unas 1.200 personas, muchos de ellos jóvenes, Rufián ha asegurado que le tiene mucho respeto a las siglas del PSC, porque han representado y representan a mucha gente en Catalunya: "Pero digo claramente que no merece vuestro voto", ha insistido.

Ha preguntado quién lo hará mejor si tiene que ir a la Moncloa "a presionar, confrontar y someter al Gobierno del PSOE y a defender la clase trabajadora", si el cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, o ERC, y ha pedido a la gente que vote progresista pero que lo haga con memoria.

PEDRO SÁNCHEZ "PARECE EL CHE GUEVARA"

Rufián ha destacado la labor de presión que han hecho ERC y Bildu durante la legislatura, y ha añadido que si no lo hubieran hecho el exlíder de Cs habría sido el vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "ahora parece el Che Guevara", pero no era así hace 10 años.

El candidato republicano ha criticado que desde Junts le reprochen que Podemos se haya integrado en su candidatura: "El amo convergente, porque se piensa que este país es suyo, decía: 'Mi ERC eso no lo ha hecho nunca".

Ha destacado que las elecciones en Catalunya van de si gana PSC o ERC, y ha añadido que una de las victorias de la campaña es enviar "a la derecha catalana al rincón de pensar un ratito, después de todo el daño que han hecho durante dos años votando en contra de la clase trabajadora".

Por su parte, Junqueras ha apostado por construir mayorías inmensas: "Y ahora nos toca ganar a nosotros, nos toca ganar aquí, nos toca ganar en Catalunya, nos toca ganar en Bellvitge y en el Gornal, nos toca ganar en L'Hospitalet. Y quiero que no os conforméis con nada que no sea la victoria".

Además, Alamany ha pedido el voto a gente que en otros momentos ha votado al PSC y hoy tiene dudas: "Os necesitamos porque necesitamos defender Catalunya, necesitamos la fuerza de tantos socialistas catalanes que existen en nuestro país para defender Catalunya".