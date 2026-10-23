Rufián a Feijóo sobre el feminismo: "Si este tío sigue hablando sumamos mayoría absoluta"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de juli - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha respondido a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que eliminará el Ministerio de Igualdad e integrará sus competencias en otro ministerio si gobierna tras el 29N: "Si este tío sigue hablando sumamos mayoría absoluta".

Así se ha pronunciado Rufián en un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, después de que Feijóo haya matizado que no eliminará ese ministerio: "El ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad".

Preguntado por si se considera feminista, Feijóo ha asegurado que lo es, y ha argumentado que se ha "criado en una casa con muchas más mujeres que hombres".