Rufián en su libro 'Cómo ganar a los fachas': "Aspiro a someter al PSOE en un Gobierno del PSOE"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materi - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha hecho un llamamiento en su nuevo libro, 'Cómo ganar a los fachas' (Now Boooks), a que el soberanismo someta al PSOE y les ha llamado a involucrarse en la gobernabilidad de España: "Yo aspiro a someter al PSOE en un Gobierno del PSOE".

El libro, que saldrá a la venta este martes, busca ser una guía de combate pragmático e ideológico para la izquierda y el soberanismo ante la el auge de la extrema derecha, en el que Rufián habla de sus orígenes de clase trabajadora y de su experiencia laboral antes de entrar en política e interpela al votante de izquierdas desencantado.

"El soberanismo lleva literalmente un siglo esperando a una izquierda estatal que le comprenda y ayude. Y no existe. La izquierda española ha demostrado sobradamente que no quiere y que, además, ni siquiera puede. Pues yo digo que seamos nosotros esa izquierda de izquierdas. Instrumental y electoral. Sin manías", ha reclamado.

Poco más de una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto electoral del 29 de noviembre y pocos días después del fracaso de las izquierdas para presentarse en coalición en todo el Estado, Rufián pide en su libre "repetir la fórmula de los últimos 6 años, pero con más capacidad de acción e influencia de ERC, Bildu, BNG y Compromís (y ojalá de Adelante Andalucía y de la Xunta también)".

Rufián asegura que "el soberanismo catalán, vasco, gallego, valenciano y andaluz debe entender que un Gobierno del PSOE sometido a fuerzas soberanistas avanzaría en derechos", tras lo que señala que metas como celebrar un referéndum de autodeterminación y otro sobre monarquía o república.

COMPARTIR PROGRAMA

También insta a las fuerzas a la izquierda del PSOE a compartir puntos programáticos en materia de vivienda, seguridad, migración, precios, impuestos, corrupción y autodeterminación, "por muy incómodo que sea", añade.

"Militar en la utilidad, no en la retórica. Y tener un plan. La izquierda no es una ambulancia que actúa en emergencias", sostiene Rufián a escasas semanas de que comience la campaña electoral, el próximo 13 de noviembre.

Rufián pide aplicar un programa con la filosofía de 'Trabajar menos para trabajar todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo', y apuesta por "intervenir el mercado (el laboral, el urbanístico y el alimentario), aplicar impuestos a la riqueza y no al trabajo e invertir masivamente en educación, transporte y sanidad".

"LLEGUÉ A ROBAR PAPEL HIGIÉNICO"

Las 224 páginas arrancan con un repaso de sus orígenes: "Yo vengo de la mierda. A mí me dijeron muchas veces que adónde creía que iba y que yo no podía. A mí nadie me esperaba aquí".

En un lenguaje coloquial y en plena precampaña, el líder de los republicanos habla de su historia más personal: "Mi nómina era de 1.100 euros. Era eso o el despido. Nunca se sabía qué tocaría. Llegué a robar papel higiénico en el trabajo y latas en el supermercado".

Sobre su etapa en política, el dirigente republicano subraya que él vive "del conflicto", y reconoce que en su casa no querían que hiciese política.

Ha definido a los políticos como guerreros y comerciales de ideas, y ha añadido: "Si no luchas y aburres, no convences; y si no convences, no vences. Lo demás es filosofía. Y tener la razón".

"MEDIOS Y MANDO"

El líder republicano envía un mensaje a la dirección de su partido, y les pide que "quien pone la cara debe tener medios y mando".

"Los aparatos de los partidos deben entender que el carisma y los activos electorales son algo que tenemos que cuidar y potenciar. No se compra en las farmacias", sostiene Rufián.

También reclama que no solo lleguen a liderar "los que mejor se portan y no los que mejor lo hacen", y avisa de que igualar por abajo con el pretexto de una falsa ecuanimidad solo antepone el peloteo al talento.

"FUÍ UN CABRÓN" CON TARDÀ

Rufián se disculpa con su predecesor, el exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà, y asegura que fue "un cabrón" con él, se define a sí mismo como un adjunto nefasto y como egoísta y soberbio.

"Me aguantó cosas inaguantables. Porque yo no sabía nada y me creía que sí; él, en cambio, lo sabía todo y no lo decía. Si estoy aquí, sin duda es por él", tras lo que añade que si Tardà hubiera tenido un gramo de ambición habría llegado a presidente de la Generalitat o lo que hubiera querido.

"UNA CONVERGÈNCIA MÁS NORMAL"

Rufián sostiene que Catalunya necesita que Junts deje de dañarla con sus votaciones y discursos, para volver al catalanismo moderado y dialogante: "Que deje de imitar a Orriols para volver a Pujol", reclama.

También considera que Junts necesita un tiempo de reflexión para que puedan "resurgir liderazgos diferentes y recuperar una Convergència más normal, una derecha que, por ejemplo, aísle al fascismo".