Rull espera un acuerdo sobre financiación y "recoser" la unidad independentista con ERC en el DPG

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, espera que los grupos suscriban un acuerdo sobre al financiación singular de Catalunya en el Debate de Política General (DPG) que se iniciará este martes en la Cámara catalana, donde también desea avanzar hacia "recoser" la unidad independentista con ERC.

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha sostenido que Catalunya necesita un "sistema de concierto" que permita recaudar más recursos para hacer buenas políticas públicas, en sus palabras, en ámbitos como la salud, la educación o las infraestructuras estratégicas.

"El nivel de desgaste que tiene la sociedad catalana y el Estado del bienestar en Catalunya es altísimo, y esto es un tema que hay que resolver a toda costa", ha defendido Rull, que al preguntársele por la relación con ERC ha confiado en que se den pasos hacia la unidad independentista a lo largo de esta semana.

En este sentido, ha sostenido que tiene que haber margen para reconducir la situación, textualmente, ya que es lo que les piden los ciudadanos, por lo que ha instado "no mirar al retrovisor, sino mirar al horizonte", una actitud que, cree, debe prevalecer.

Y sobre la figura del líder de la oposición, que Junts no contempla ocupar hasta aplicarse la Ley de Amnistía, ha asegurado que esta postura no supone ninguna afectación, y ha denunciado la "situación de anomalía" que se vive en la cámara ante la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley, que impide a los diputados electos de Junts Carles Puigdemont y Lluís Puig votar por sí mismos.