Rull recibe a Lluís Puig (Junts) a las puertas del Parlament tras 9 años del 1-O

Josep Rull recibe al diputado de Junts Lluís Puig a las puertas del Parlament - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recibido este jueves a las 15 horas al diputado de Junts Lluís Puig a las puertas de la Cámara catalana tras 9 años del 1-O y se han reunido en el despacho de audiencias.

Tras su regreso el miércoles a Catalunya, estaba previsto que Puig se acercara este jueves al Parlament para ocupar su escaño, que tiene un lazo amarillo para evidenciar su ausencia, en el último día del pleno de esta semana.

Está previsto que Rull dé la palabra al diputado de Junts en el pleno de la Cámara catalana, que éste intervenga y que, tras haber renunciado este jueves al voto delegado, pueda hacerlo presencialmente este jueves por la tarde, cuando se voten las mociones pendientes de debatir.