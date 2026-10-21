Rull recibirá este jueves a Lluís Puig (Junts) en el Parlament y le dará la palabra en el pleno

Archivo - El presidente del Parlament, Josep Rull - PARLAMENT - Archivo

Deja en su mano decidir desde dónde interviene y cómo quiere retirar el lazo amarillo BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, recibirá este jueves al exconseller de Cultura de la Generalitat y diputado de Junts Lluís Puig en la Cámara catalana y le dará la bienvenida y la palabra en el pleno.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que vendrá a las 15 horas a la Cámara catalana, que él le estará esperando en la puerta y que informó al respecto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Hoy ya lo podré abrazar en Terrassa. Después, la Mesa le hará una recepción y a las 15.30 horas empezará el pleno y haré una pequeña intervención de bienvenida y le pasaré la palabra", ha detallado.

Según Rull, es costumbre que cuando un diputado se reincorpora después de una baja o cuando se despide no tenga un tiempo de intervención concreto: "Es un acto de deferencia y, en este caso, tiene un punto de trascendencia histórica".

También ha destacado que Puig decidirá si quiere intervenir desde el escaño o desde el atril y cómo quiere que se haga la retirada del lazo amarillo que está en su escaño, un momento de "mucha solemnidad".

"Sacar este lazo no es una banalidad. Estoy convencido de que le encontraremos la liturgia adecuada para borrar esta infamia a la que han estado sometidos en el Parlament Lluís Puig y Carles Puigdemont", ha añadido.

REGRESO DE PUIGDEMONT

Además de elogiar a Puig como persona y patriota, ha explicado que el regreso de Puigdemont a Catalunya puede tener elementos en común pero que también pondrán el foco en que "ha preservado la institución (de la Generalitat) en el exilio".

Después de que Puigdemont explicara que no ejercerá de líder de la oposición, Rull ha asegurado que ocupar o no esta responsabilidad es una decisión que debe tomar Junts.