La Sala Montjuïc de cine al aire libre programará 'Pulp Fiction', 'Licorice Pizza' y 'Alcarràs'

Incluye las ochos películas más votadas en una encuesta distribuida entre espectadores

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Montjuïc de cine al aire libre de Barcelona programará 16 películas del 1 de julio al 5 de agosto, con títulos como 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino, que será la película inaugural, así como 'Licorice Pizza' de Paul Thomas Anderson, que se proyectará el 8 de julio y 'Alcarràs' de Carla Simón, el día 11.

Para conmemorar la XX edición del ciclo, incluye en el programa la sección 'Best Of', una selección con las ocho películas más votadas a través de una encuesta distribuida entre los espectadores, ha informado en un comunicado este viernes.

El día 4 de julio será el turno de 'Belfast' de Kenneth Branagh; el día 6 se proyectará 'Grease' de Randal Kleiser; el día 13, 'Call me by your name' de Luca Guadagnino y el día 15 'Interstellar' de Christopher Nolan.

Para el día 18 está programada 'Lost in Translation' de Sofia Coppola; para el 20, 'Relatos salvajes' de Damián Szifrón; para el 22, el remake del clásico musical 'West Side Story' de Steven Spielberg. y el día 25 de julio se podrá ver 'El Gran Lebowski' de Joel Coen.

'CODA', 'CON LA MUERTE EN LOS TALONES' Y 'UN HÉROE'

La ganadora de tres Premios Oscar este 2022, 'Coda', de Siân Heder, se proyectará el 27 de julio, seguida por 'Con la muerte los talones' de Alfred Hitchcock, el día 29; 'Un héroe' de Asghar Farhadi el 1 de agosto, y la comedia 'Palm Springs' de Max Barbakow, el día 3.

Como es habitual, la Sala Montjuïc se despedirá el 5 de agosto con una película sorpresa "que se mantiene en secreto hasta el último momento", y antes de cada pase habrá un escenario con música en directo.