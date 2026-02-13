Salvador Illa se reincorporará el lunes "de forma progresiva" a sus responsabilidades

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará a partir de este lunes "de forma progresiva" a sus responsabilidades, tras la baja por una osteomielitis púbica por la que perdió la movilidad en las piernas y que le ha obligado a retirarse de sus obligaciones desde el pasado 17 de enero.

En un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, ha afirmado que se reincorporará de forma progresiva y que lo hace "con muchas ganas, energía y determinación".

Ha agradecido la profesionalidad, dedicación y calidad humana del personal del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde estuvo ingresado unas 2 semanas, y ha agradecido el apoyo y ánimos que le han "acompañado estos días".