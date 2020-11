Sàmper asegura que "se está hablando" de excluir a los niños de la limitación de reuniones

No prevé "ninguna modificación" del confinamiento de fin de semana por el puente de diciembre

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado este sábado que "se está hablando" excluir a los niños de la limitación de reuniones sociales --actualmente situada en seis personas-- por su bajo índice de contagio de coronavirus.

En una entrevista de 'Rac 1' recogida por Europa Press, ha explicado que esta decisión la tomará "la parte sanitaria del Procicat y del Govern" y permitiría excluir a los niños de la suma total para las limitaciones de personas que se pueden reunir en las comidas de Navidad, que en principio serán diez.

"Lo que debemos tener claro es que esta Navidad será muy diferente", y ha destacado que no se podrá superar la segunda ola e impedir una tercera si las fiestas navideñas son como las de 2019.

PUENTE DE DICIEMBRE

En cuanto al puente de diciembre, ha afirmado que "a día de hoy nada hace pensar" que se modifique el cierre perimetral de fin de semana o que se alargue el toque de queda nocturno, que va desde los jueves a las 22 horas hasta los lunes a las 6.

"En principio no tenemos prevista ninguna modificación", aunque ha valorado que pueden haber cambios según cómo evolucionen los datos de la pandemia.

En relación a la apertura de bares y restaurantes, ha dicho que ha habido algunas multas a personas que se saltaban las normas, pero que "la gran mayoría de restauradores y de gente lo está haciendo bien".

JOSEP LLUÍS TRAPERO

Sobre la restitución de la cúpula de los Mossos d'Esquadra de 2017 por parte del mayor Josep Lluís Trapero, Sàmper ha indicado que no ha participado: "Si yo le doy mi confianza al mayor, es evidente que no debo intervenir en el diseño de su estructura".

"Me la comentó, me pareció correcta y vuelven a estar las cosas como tendrían que estar si no hubiera intervenido el Estado español", mientras que ha opinado que las cicatrices con las demás fuerzas de seguridad ya han desaparecido.

USO DE LA PISTOLA TASER

Preguntado por una actuación de varios agentes de los Mossos este miércoles en que utilizaron una pistola tipo Taser para reducir a una persona en Sabadell (Barcelona), ha indicado que "la imagen puede ser dura, pero justificada".

Y ha afirmado que cuando un agente de la Guardia Urbana disparó a un hombre en situación de sinhogarismo cuatro días antes, se criticó que no usara una pistola tipo Taser: "Es un debate complejo".