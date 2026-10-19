Sàmper dice que la velocidad de desarrollo TIC de Catalunya "no es la que necesitaría el país"

Imagen de la 12 edición de los premios DonaTIC - EUROPA PRESS

Pide eliminar la brecha de género y considera "imprescindible" seguir formando talento

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) - El conseller de Empresa y Trabajo del Govern de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmado que la velocidad de desarrollo en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de Catalunya "no es la que necesitaría el país", y ha considerado imprescindible seguir fomentando la formación de talento en el sector digital para acelerar este desarrollo.

Lo ha dicho en un discurso en la 12 edición de los premios DonaTIC, organizados este lunes por el Departamento de Empresa y Trabajo en el Petit Palau de la Música de Barcelona con la presencia de autoridades como la secretaria de Políticas Digitales, María Galindo, y la directora general de Sociedad Digital, Sandra Ruiz.

El conseller, sin embargo, ha destacado el número de personas que trabajan en este ámbito en Catalunya, unas 170.000, aunque ha situado como reto pendiente eliminar la "brecha de género" existente en el sector.

"Todos ganaremos el día en el que esto se deje de hacer", ha afirmado en referencia a los premios DonaTIC al considerar que esto significaría que se ha alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres, y ha defendido que ninguna mujer tiene que tener miedo a liderar porque la sociedad las necesita.

"Ya basta de testosterona", ha manifestado Sàmper, que ha considerado que la masculinización histórica de la sociedad la ha llevado a haber alcanzado solo el 50% del desarollo que habría logrado de haber contado también con el talento femenino.

MÁS PRESENCIA DE MUJERES

Maria Galindo ha destacado el peso del sector digital, del 14% del PIB de Catalunya, en el que ha pedido que aumente la presencia de mujeres.

"No podemos aceptar que el progreso vaya sin la participación de la mujer", ha afirmado la secretaria de Políticas Digitales, que ha remarcado que la diversidad de miradas es a su juicio esencial para construir una tecnología mejor.

Ha afirmado, además, que cada guerra y genocidio niega a las niñas y a las mujeres expresar su talento y capacidad de construir futuro.

Entre las personas y entidades ganadoras se encuentran Maria Trullàs, con el premio Empresaria; Elena Vercher, con el premio Divulgadora; y la Corporació Alimentària Guissona-BonÀrea con la iniciativa 'La Llavor', que ha ganado el galardón a Iniciativa Referente Empresarial.