Sánchez Llibre (Foment) dice que intentará que no se modifique "ni una coma" de la reforma laboral

Explica que la patronal se posiciona en una "abstención responsable"

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que, desde la patronal, se intentará que no se modifique "ni una coma" de lo acordado en las negociaciones entre CEOE y los sindicatos para modificar la reforma laboral.

Así lo ha indicado en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, donde también ha defendido que Foment del Treball apuesta por la "abstención responsable" porque piensa que se ha perdido la oportunidad de modernizar el marco laboral para adaptarlo a la economía del siglo XXI con más flexibilidad, seguridad, contratación indefinida y medidas para disminuir el paro juvenil.

Ha pedido que no se tramite como proyecto de ley, apuntando que se intentará hablar con los grupos parlamentarios para que no haya ninguna modificación.

También ha destacado que "la economía española tiene una serie de problemas estructurales que necesitan temporalidad".

INFLACIÓN

Ha comentado que ante el aumento de la inflación, convendría "implementar un incremento salarial durante los próximos dos o tres años para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo".

Respecto a la denuncia del PP sobre que los fondos europeos se están distribuyendo de manera arbitraria, Sánchez Llibre ha señalado que "no comparte" su postura y que Foment del Treball pide eficiencia y celeridad.

REINDUSTRIALIZACIÓN DE NISSAN

Por otro lado, ha pedido que, dada la falta de una alternativa para la reindustrialización de Nissan, "se debería volver a las negociaciones" entre la Generalitat y el Gobierno para retomar el proyecto para el mantenimiento de los blindados militares en la fábrica porque supondría la creación de 500 puestos de trabajo cualificados.

Ha destacado que no tiene previsto presentarse a la presidencia de la CEOE porque no está dentro de sus objetivos y porque está pensando si presentarse o no a la reelección en Foment del Treball: "A día de hoy me siento satisfecho y disfruto de mi trabajo".