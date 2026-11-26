El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el director del Barcelona Supercomputing Center (BCS), Mateo Valero, y la ceo de Natura Bissé, Verónica Fisas - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha llamado a trabajar para que la media de trabajadores de las pymes pase de los actuales 3-4 a entre 6 y 7.

Lo ha dicho este jueves en una mesa redonda junto al director del Barcelona Supercomputing Center (BCS), Mateo Valero, y la ceo de Natura Bissé, Verónica Fisas, en el 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya.

Sánchez Llibre ha dicho que, si se logra, el producto interior bruto (PIB) crecería un 6%, se crearían 270.000 puestos de trabajo, la captación de impuestos se incrementaría en 4.000 millones de euros y la masa salarial, en 8.800 millones de euros.

Valero, por su parte, ha asegurado que Europa debe impulsar el desarrollo de chips propios que, entre otras cosas, se puedan usar en supercomputadores y en centros de datos.

Ha asegurado que las actuales son "unas condiciones únicas para Europa para realmente apoyar el diseño de chips".

DIFERENCIARSE

Fisas ha explicado que el gran reto de las empresas es diferenciarse del resto y "tangibilizar" los valores propios a la hora de crear una marca.

"Ser tú mismo creo que es muy importante. Te permite, yo creo, tener una conversación mucho más emocional con el consumidor", ha explicado.