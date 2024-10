Sartoria Panatieri de Barcelona gana el segundo puesto del 'The Best Pizza Awards' 2024

Responsables de la Sartoria Panatieri, Rafa Panatieri y Jorge Sastre, recogen el galardón - THE BEST PIZZA AWARDS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El restaurante barcelonés Sartoria Panatieri ha ocupado el segundo puesto del ranking de los 'The Best Pizza Awards' 2024, un proyecto organizado por the Best Chef, cuya ceremonia de entrega se ha celebrado este lunes en Milán (Italia).

El certamen ha destacado su "nueva visión de la pizza", basado en ingredientes de calidad, ecológicos y de temporada, y de proveedores locales o de propios cultivos, y también ha subrayado su --textualmente-- cuidado artesanal en la elaboración de quesos y embutidos.

Sartoria Panatieri también ha obtenido uno de los premios especiales, el 'The Best Pizza Margherita Award', que distingue la "pizza Margherita más deliciosa".

Por cuarto año consecutivo, el restaurante Pepe in Grani ha revalidado el primer puesto del ranking por haber "revolucionado el mundo de la pizza".

La lista Top 100 reúne a maestros pizzeros de 29 países y de 72 ciudades: está elaborada a partir de los votos de los propios nominados, quienes seleccionan a diez colegas del sector, y las opiniones de "una serie de expertos del mundo gastronómico".