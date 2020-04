El Sepc pide no alargar el curso académico y poder optar a la evaluación única

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) ha reclamado este jueves que no se alargue el curso académico, garantizar la opción de evaluación única, adaptar los contenidos a la situación actual con la pandemia del coronavirus y publicar inmediatamente el calendario académico definitivo "para revertir la incertidumbre".

En un comunicado, el sindicato estudiantil ha elaborado una serie de propuestas tras las respuestas que ha recibido a un formulario que universitarios les han hecho llegar, y ha criticado que el coronavirus está "desencadenando una crisis preexistente: la crisis educativa".

El Sepc ha reclamado que el curso no se alargue ya que muchos estudiantes trabajan durante el verano para pagar la matrícula y otros gastos que comporta el estudio y no todos residen en la localidad de la universidad, y ha considerado que "no es el camino" las declaraciones de la consellera Àngels Chacón de que el Govern prevé que las universidades acaben unas semanas más tarde.

El sindicato también ha propuesto una ampliación de becas y ayudas para aquellos estudiantes víctimas de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), abrir un periodo extraordinario para retornar los créditos o modificar la matrícula, y garantizar la opción de evaluación única "ante las dificultades" que puede haber de seguir la continua.

Ha reclamado eliminar todos los requisitos mínimos para tener derecho a la recuperación o reevaluación, adaptar los contenidos a la situación actual para no "ampliar la carga", establecer mecanismos para aplazar entregas de los trabajos finales de grado o de máster, publicar inmediatamente el calendario académico definitivo y que se congelen los convenios de prácticas para no perjudicar a los estudiantes.