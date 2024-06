Sheryl Crow abre este lunes el Alma Festival Barcelona que contará con QOTSA, Hozier y Vetusta Morla

El grupo Queens of the Stone Age durante una actuación, en las Noches del Botánico, a 20 de junio de 2024, en Madrid

El grupo Queens of the Stone Age durante una actuación, en las Noches del Botánico, a 20 de junio de 2024, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alma Festival de Barcelona abrirá este lunes su programación con un concierto de la cantante estadounidense Sheryl Crow en el Poble Espanyol, en un año que el festival contará con Queens of the Stone Age (QOTSA), Hozier, Vetusta Morla, Alice Cooper, Valeria Castro, Jamie Cullum, James Blunt y Take That.

El festival, que se celebrará desde este lunes al 21 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, ha vendido ya 52.000 entradas para los conciertos, han informado a Europa Press fuentes de la organización.

El Alma Festival ha agotado entradas para los conciertos de Queens of the Stone Age, Hozier, Valeria Castro, el primero de los dos que ofrecerá Vetusta Morla y el de Marisa Monte.

Después del concierto de Sheryl Crow, seguirán Glen Hansard (25 de junio), Queens of the Stone Age (26 de junio), la noche solidaria con Gipsy Kings (27 de junio), Alice Cooper (28 de junio), WOS (29 de junio) y Hozier (30 de junio).

En julio, la programación seguirá con The Divine Comedy (2 de julio), Gims (3 de julio), Valeria Castro (4 de julio), Babasonicos (5 de julio), Vetusta Morla (6 y 7 de julio), Cat Power (9 de julio), The Cat Empire (10 de julio) e India Martínez (12 de julio).

Completan la programación Take That (13 de julio), Jamie Cullum (14 de julio), Lila Downs + Muchachito Bombo Infierno (15 de julio), James Blunt (17 de julio), Marisa Monte (18 de julio), Lori Meyers + Anni B Sweet (20 de julio) y Kool & The Gang (21 de julio).

Alma Festival, que ofrecerá una variada oferta gastronómica, abrirá sus puertas cada día a las 19 horas, a las 20 horas tendrá lugar la actuación en el escenario emergente del Village y a las 21.30 será el turno del concierto principal en el Auditorio, excepto los días con cartel doble.