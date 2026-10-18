Sigue la búsqueda de la persona arrastrada por la riera en Cabrera de Mar (Barcelona) este sábado - BOMBERS

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat siguen este domingo la búsqueda de una persona en Cabrera de Mar (Barcelona), tras caer el sábado por la tarde en la riera del pueblo, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los equipos de emergencia han trabajado durante toda la noche y madrugada sin novedades, y seguirán los trabajos durante este domingo en colaboración con la Policía Local de Cabrera, los Mossos d'Esquadra y Salvamento Marítimo.

Según ha explicado el alcalde, Óscar Fernández, en declaraciones a 3CatInfo, los hechos se produjeron cuando una familia intentaba cruzar la riera y uno de los miembros cayó en ella; ha detallado que los trabajos se centran en la zona agrícola del municipio, que acumula más sedimentos y más cañas.