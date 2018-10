Silvia Pérez Cruz y Kool & The Gang actuarán en Barcelona en el XX Festival Mil·leni

Publicado 10/08/2018 13:07:18 CET

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XX Festival Mil·leni suma a su programación a Kool & The Gang y Silvia Pérez Cruz & Marco Mezquida, que actuarán en noviembre y diciembre en Barcelona, respectivamente, ha anunciado la organización en un comunicado este viernes.

El Gran Teatre del Liceu acogerá el 19 de noviembre al grupo estadounidense, que cuenta con más de 40 años de trayectoria y 70 millones de copias vendidas, y que llenarán el emblemático teatro con 'hits' como 'Celebration', 'Get Down On It', 'Jungle Boogie', 'Joanna' y 'Take My Hearth'.

El 11 de diciembre será el turno de Silvia Pérez Cruz en el Palau de la Música Catalana, que compartirá escenario con el pianista Marco Mezquida en una colaboración en la que ponen en común sus respectivos proyectos artísticos con "la admiración mutua y las ganas de tocar juntos" como premisas.