Sílvia Pérez Cruz lidera las nominaciones de los Premis Alícia de la Acadèmia Catalana de la Música

La Acadèmia reconoce con el Premi Trajectòria a la pianista Leonora Milà

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante Sílvia Pérez Cruz lidera las nominaciones de los V Premis Alícia de la Acadèmia Catalana de la Música, con cinco, seguida de la compositora Raquel García-Tomás, con tres, en unos galardones que se fallarán en una gala el 20 de junio en L'Auditori de Barcelona, presentada por la periodista y humorista Ana Polo.

La Acadèmia ha anunciado que el Premi Trajectòria se ha concedido a la pianista y compositora Leonora Milà (Vilanova i la Geltrú, 1942) en reconocimiento a su extensa carrera con más de 100 partituras, entre las que destaca las colecciones de 'Havaneres i Epigrames' y sus cuatro conciertos para piano y orquesta, ha informado este jueves en un comunicado.

Los nominados al Premi Alícia 2024 a la Autoría, otorgado junto a la Fundación Sgae, han sido Raquel García-Tomás por la ópera 'Alexina B.'; Sílvia Pérez Cruz por el disco 'Toda la vida, un día'; Antoni Ros-Marbà por 'Petita Suite Lúdica', y Marco Mezquida por el disco 'Tornado'.

En la categoría de Producción discográfica, los candidatos son 'Toda la vida, un día', de Sílvia Pérez Cruz; 'Udolç', de Alba Careta y Henrio; 'Cyclamen', de Núria Graham, y 'Fa 660 anys', de la Cobla Sant Jordi.

Los nominados en la categoría de Interpretación son Sílvia Pérez Cruz, Quartet Gerhard, Núria Rila y Meritxell Neddermann, mientras que en Talento emergente lo son Arnau Obiols, Anna Campmany, Júlia Colom y Momi Maiga.

En la categoría de Inter-disciplina los nominados son la ópera 'Alexina B.', de Raquel García-Tomàs, Marta Pazos e Irene Gayraud; el proyecto '10 moviments per a una exposició' de Taller de Músics; la banda sonora de 'Creatura' de Clara Aguilar y el espectáculo inaugural del Grec 2023 'The Pulse', de Gravity & Other Myths y el Cor de Noies del Orfeó Català.

MEJOR DIRECTO

Los nominados en la categoría de Directo son la ópera 'Alexina B.' en el Liceu; el concierto de presentación del disco 'Toda la vida, un día' de Sílvia Pérez Cruz en el Teatre Tívoli; el concierto '50 anys' de la Companyia Elèctrica Dharma al Palau Sant Jordi, y el concierto de clausura del Festival Mas i Mas sobre el 50 aniversario de Zelestre y homenaje a Jordi Bonell.

En la categoría del Premi Alícia a la internacionalización optan Rita Payés, Sílvia Pérez Cruz, Marco Mezquida y Núria Rial, y en la de Proyecto social y educativo están nominados Canta Gran, Apropa Cultura, Vozes y ARTransforma.

NUEVA CATEGORÍA

Esta edición de los Premis Alícia estrena la categoría de Reconocimiento de los públicos, que la Acadèmia otorga junto a TresC, y al que optan Contes Cantats, Festival Real 360, 'El monstre del laberint' del Liceu y el proyecto Un matí d'orquestra de Apropa Cultura

En la categoría de Periodismo y divulgación musical optan el programa 'Assaig general' de Catalunya Música, Nando Cruz por el libro 'Macrofestivales, el agujero negro de la música', la revista 'Enderrock' por sus 30 años y Tania Safura Adam, presentadora de 'Ràdio Àfrica' en Betevé Radio.