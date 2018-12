El síndic de Aran reclama que la Constitución reconozca la "singularidad" del valle

Publicado 26/11/2018 16:52:09 CET

Teresa Cunillera asegura que le satisface que Barrera reconozca la vigencia y pida que se potencie "para hacerla mejor"

LLEIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Aran, Carlos Barrera, ha planteado este lunes a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, el reconocimiento de la realidad y singularidad de la Val d'Aran dentro de Catalunya y España ante una posible revisión de la Constitución Española.

El síndic de Aran ha manifestado que es el gran momento de la Val d'Aran para buscar la alianza del Govern que permita hacer las propuestas de reconocimiento de la singularidad del valle, ya que hay suficiente fundamento de derecho para este reconocimiento por parte del Estatut de Catalunya y de la propia Ley de Aran, ha asegurado el Conselh Generau d'Aran en un comunicado.

Por su parte, la delegada del Gobierno central, preguntada por las declaraciones del síndic, ha contestado que le satisface que Barrera reconozca la vigencia de la Constitución y pida que se potencie "para hacerla mejor".

"Yo le he dicho al síndic que efectivamente la Constitución reconoce otras singularidades, yo no sé si éste es un tema constitucional o tiene otros mecanismos, me quedo con la satisfacción de que el síndic me reconozca la vigencia de la Constitución y me pida que la potenciemos para hacerla mejor", ha declarado.

Cunillera ha dicho que cuando habla con representantes de instituciones diferentes a las que ella representó lo que más le satisface es que se apele a la Constitución: "A mí eso me hace feliz, me satisface pensar que esta Constitución, después de 40 años es un referente para todos, creo firmemente en la vigencia de la Constitución".

En el encuentro, al que han asistido también alcaldes del valle, el síndic de Aran ha explicado que ha informado a la delegada del Gobierno sobre las alegaciones presentadas por el Govern, el Conselh Generau d'Aran, la Diputación de Lleida y el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran (Lleida) a la alternativa presentada por el Ministerio de Fomento de reforma de la carretera N-230 desde la boca norte del Túnel de Vielha hasta la frontera con Francia (en una primera fase desde la boca norte hasta Aubèrt).

Teresa Cunillera ha señalado que si se prorrogan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 "será más difícil" invertir en infraestructuras como la carretera N-230 en Lleida.