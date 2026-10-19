Sindicat de Llogateres organizará la huelga por la vivienda del 11N desde un espacio ocupado de la UB

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una "ocupación en el edificio histórico de la UB" será la sede de 'La Casa de la Vaga', el centro de preparación organizado por el Sindicat de Llogateres y movimientos estudiantiles para preparar la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre.

El sindicato celebrará la "asamblea constituyente" de este espacio este lunes a las 18.00 e invita a toda la ciudadanía a participar, ha informado en un comunicado.

"La intención es que participen tantos trabajadores como quieran", ha afirmado el sindicato, que ha abierto el espacio al conjunto del movimiento por la vivienda, sindicatos, sectores en huelga los últimos meses y pensionistas.

Según el Sindicat, "las estructuras tradicionales han quedado desbordadas" y es el momento de crear nuevas y llevar la movilización más allá.

Entre las reclamaciones de la huelga se encuentran una bajada de los precios del alquiler por ley, la aprobación de medidas estructurales contra la especulación, la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.500 euros.