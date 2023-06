Sirera (PP) sobre su apoyo a Collboni (PSC): "Nadie de Madrid me ha dicho qué tenía que hacer"

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha defendido la autonomía de su decisión de apoyar con sus votos la investidura del nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC): "Nadie de Madrid me ha dicho qué tenía que hacer".

"Lo que hice yo fue decir a mis compañeros de Madrid que nos ayudaran a hacer un buen pacto para la ciudad de Barcelona", ha sostenido en una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press este domingo.

Concretamente, ha explicado que contactó con el coordinador general del PP, Elías Bendodo, para que le ayudase a "forzar al PSOE a forzar a los comuns a que no estuvieran en el gobierno" del Ayuntamiento.

Sirera ha dicho que él y sus concejales entraron al pleno de investidura este sábado "sin tener claro" qué iban a hacer, y ha afirmado textualmente que tomaron la decisión de investir a Collboni dos minutos antes de empezar.

Ha celebrado haber cumplido con su palabra durante la campaña: "Yo siempre dije desde que me proclamaron candidato que no haría alcalde a un separatista y que haría lo que estuviese en mi mano para que los de Colau no estuvieran en el gobierno municipal".