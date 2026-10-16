Sirera (PP) pide a Collboni alternativas en Collserola para los negocios afectados por la PPA

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, reclamará al alcalde Jaume Collboni en la Comisión de Urbanismo, Movilidad, Ecología y Vivienda del martes que impulse medidas para los locales de restauración afectados por las restricciones en el parque de Collserola por la peste porcina africana (PPA).

"Llevamos meses con miles de barceloneses que no pueden salir a caminar, correr, ir en bicicleta o disfrutar de Collserola como hacían habitualmente. Entendemos que hay que garantizar la seguridad sanitaria, pero eso no significa que el Ayuntamiento deba quedarse de brazos cruzados", ha sostenido en un comunicado este viernes.

Ha concretado que pedirán que el gobierno municipal evalúe el impacto económico de las restricciones y active de forma "inmediata" una línea extraordinaria de ayudas para los establecimientos perjudicados, así como que flexibilice progresivamente las restricciones para habilitar recorridos seguros para los ciudadanos.