Sónar y Casa Batlló estrenan una instalación inmersiva sobre el universo de The Chemical Brothers en el espacio The Cube

Sónar y Casa Batlló estrenan una instalación inmersiva sobre el universo de The Chemical Brothers en el espacio The Cube - SÓNAR/CASA BATLLÓ

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar y la Casa Batlló de Barcelona estrenan la instalación 360º 'Music:Response' sobre el universo audiovisual de los conciertos de The Chemical Brothers en el nuevo espacio The Cube, ubicado en el sótano del edificio del arquitecto Antoni Gaudí, y que se podrá ver desde este viernes al 31 de julio con pases a partir de las 21 horas.

La instalación inmersiva, de 13 minutos de duración combina los grandes éxitos del dúo electrónico británico con los trabajos visuales de Smith & Lyall, que han acompañado a los integrantes de The Chemical Brothers Ed Simons y Tom Rowlands durante las últimas tres décadas, ha informado este miércoles el Sónar en un comunicado.

Smith & Lyall, artistas visuales responsables de 'Music:Response', han asegurado estar encantados de estrenar la instalación en Casa Batlló: "Gaudí creó sus mundos de fantasía con sus edificios, con sus propias reglas y su propia lógica. Son entornos inmersivos en los que se tiene la sensación de estar fuera del mundo que conocemos, una evasión de la realidad hacia lo sublime".

Los artistas han asegurado que el universo de The Chemical Brothers "comparte este mismo espíritu y también se ha convertido en un mundo autónomo".

EXPERIENCIA AUDIOVISUAL

El codirector de Sónar Enric Palau ha afirmado que el universo creativo que The Chemical Brothers y Smith & Lyall presentan en sus actuaciones en directo es "insuperable", y ha remarcado que el festival celebra poder trasladar esa visión a The Cube.

El director general de Casa Batlló, Gary Gautier, ha remarcado que The Cube es un escenario perfecto para hacer brillar el universo de los artistas, y ha subrayado que The Chemical Brothers y Smith & Lyall han diseñado "una experiencia audiovisual que fascinará a sus fans, pero también a aquellos que no estén familiarizados todavía con su trabajo".