La startup GreenBioPeptides extrae ingredientes bioactivos cosméticos desde proteínas vegetales - GOVERN

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa emergente GreenBioPeptides ha patentado una tecnología "innovadora y sostenible" que permite extraer ingredientes bioactivos a partir de proteínas vegetales útiles para la industria cosmética.

Para este proyecto, la empresa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha recibido el apoyo de Acció, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este domingo.

La empresa biotecnológica ha identificado un extracto procedente de la alubia negra, protegido con una solicitud de patente europea y su extensión internacional (PCT), y también ha presentado una segunda solicitud europea para nuevos extractos peptídicos derivados de diversas plantas aromáticas mediterráneas.

La fundadora y ceo de GreenBioPeptides, Carolina de la Torre, ha destacado que el objetivo de la compañía con este proyecto "es aportar transparencia y precisión al desarrollo de bioactivos de origen vegetal".

La compañía ha iniciado conversaciones con marcas de cosmética y con fabricantes de esta industria para evaluar sus extractos peptídicos, con un modelo basado en acuerdos de codesarrollo, licencia y suministro y busca ampliar la validación de sus extractos para estudiar su comportamiento, avanzar hacia una producción a mayor escala del sector cosmético y explorar nuevas aplicaciones en alimentación y complementos nutricionales.