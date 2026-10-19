La supervivencia de pacientes catalanas con cáncer de mama es del 89,3% a los 5 años, según Salut

Foto de archivo - Fachada de la Conselleria de Salud en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado que la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama en Catalunya es del 89,3% a los 5 años del diagnóstico.

Afirma que la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama en Catalunya es "la segunda más alta entre todos los tipos de cáncer", ha explicado el Departament en un comunicado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra este lunes.

En Catalunya se calcula que durante 2025 se diagnosticaron 5.630 casos de cáncer de mama, que representan el 29% del total de cánceres diagnosticados en mujeres; y de estos, casi el 82% (4.623) corresponden a mujeres de más de 50 años.

Con respecto a la mortalidad, en 2025 se estimaron 1.069 defunciones de mujeres por cáncer de mama en Catalunya: las tendencias de las tasas de incidencia y mortalidad muestran que, en los últimos 10 años, se han "estabilizado", ya que el incremento del número de casos es proporcional al aumento de la población.

DETECCIÓN PRECOZ

La Conselleria de Salud recuerda que la detección precoz del cáncer de mama permite identificar la enfermedad en fases iniciales, cuando aún puede no presentar síntomas, y favorece la posibilidad de un tratamiento más efectivo.

El Programa de detección precoz del cáncer de mama de Catalunya invita a las mujeres de entre 50 y 69 años a hacerse una mamografía cada dos años; y según los últimos datos consolidados del programa, en 2024 se llamó a 475.406 a participar y, de ellas, 282.404 se hicieron la mamografía (una participación del 59,4%).

En 16.179 casos, el 5,7% de las mujeres que se hicieron la mamografía, fue necesario llevar a cabo estudios adicionales: estas pruebas permitieron detectar 1.427 cánceres de mama; y en un 1,3% de los casos la recomendación fue avanzar el control a los 12 o 18 meses para reforzar el seguimiento.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Las regiones sanitarias de Barcelona Norte, Barcelona Sur y Barcelona Ciudad concentran el 63% de los casos estimados de cáncer de mama en Catalunya: en 2025 se estimaron 1.481 casos en Barcelona Norte, 816 en Barcelona Sur y 1.244 en Barcelona Ciudad.

En el resto del territorio catalán, se calcula que se diagnosticaron 636 casos en la Región Sanitaria de Girona, 383 en el Camp de Tarragona, 332 en el Penedès, 304 en la Catalunya Central, 259 en Lleida, 124 en Terres de l'Ebre y 51 en el Alt Pirineu i Aran.