Sycai Medical, startup más innovadora de Catalunya según los Premios EmprendeXXI de CaixaBank

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sycai Medical, asistente médico que ayuda a los radiólogos a detectar el cáncer de páncreas, ha sido reconocida este martes como la startup más innovadora de Catalunya en los Premios EmprendeXXI de CaixaBank, que pretenden impulsar la actividad emprendedora y poner en valor las empresas de nueva creación.

El premio se ha entregado en la sesión 'The new wave of Catalan startups' en el marco del Mobile World Congress (MWC) y lo han entregado el director territorial de Catalunya de CaixaBank, Josep Maria González, y la directora territorial de Barcelona de CaixaBank, Maria Alsina.

"Los emprendedores son una pieza clave para reforzar nuestra economía y nuestra sociedad", ha dicho González, que ha animado a las empresas de Catalunya a continuar innovando y ha aplaudido el aumento de la participación respecto a años anteriores.

En esta 16 edición, un total de 217 startups catalanas --1.135 en toda España y Portugal-- han presentado su candidatura, lo que supone un incremento del 57% respecto a la edición anterior, y han pasado a la fase final seis empresas.

El galardón incluye una dotación económica de 6.000 euros y el acceso a un programa de formación internacional, diseñada específicamente para startups con un alto potencial de crecimiento y está impartida por ESADE y expertos de Silicon Valley.

A la fase final también han llegado las startups Nuwe, plataforma gamificada para encontrar el mejor talento económico; Rever, portal de devoluciones personalizable; Haddock, software de control inteligente de costes; Nimble Diagnostics, 'spin-off' que desarrolla una tecnología basada en microondas para monitorizar los 'stents', y SolarMente, empresa que instala placas solares.

El premio está impulsado por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y cootorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de Enisa, y en Catalunya cuenta con el apoyo de Acció, Barcelona Activa y Tech Barcelona.