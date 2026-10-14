Tarragona y Madrid, destinos preferidos en las escapadas de otoño, que crecen un 24% según Atrápalo

Bodega en Jerez de la Frontera (Cádiz) - ATRÁPALO

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de escapadas de una a cuatro noches para octubre y noviembre crecen un 24% frente a 2025 y el 72% tiene como destino España, siendo Tarragona y Madrid los destinos preferidos, según datos de la plataforma de viajes Atrápalo.

El destino más solicitado en otoño es la provincia de Tarragona, con un 8,5% de las reservas, seguida muy de cerca por Madrid (8,15%) y entre ambas suman uno de cada seis viajes; Sevilla (+86%), Málaga (+82%) y Cádiz (+77%) son las provincias que más crecen en otoño.

El precio medio por noche de hotel en España se sitúa en 149 euros, prácticamente igual que hace un año (+1%), y entre los destinos españoles más demandados, Tarragona tiene el precio más caro (192,84 euros por noche) y Barcelona, el más barato (137,93 euros).

"Las escapadas de otoño ganan cada vez más protagonismo en la agenda del viajero español", explica el director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos, quien indica que se trata de escapadas cortas, de 1,89 noches de media, y con planificación, pues la mitad de las reservas se hace con 55 días o más de antelación.

Los datos de la plataforma, que excluyen las reservas para el puente del Pilar, indican que Barcelona (110 días) y Sevilla (98 días) son los destinos que más se planifican, mientras que Almería (56 días) y Tarragona (72 días) concentran las decisiones más próximas al viaje.

Los viajes internacionales, que suponen el 28,2% del total y crecen un 12%, apuestan por la escapada urbana europea: Francia (6,4%), Italia (5,7%) y Reino Unido (3,2%) encabezan la demanda por país, con París como gran protagonista: sus reservas de hotel crecen un 145%.

En vuelo+hotel, Roma lidera las escapadas urbanas del otoño (+79%), seguida de Budapest, París y Londres, con un precio por noche de entre 275 euro y 425 euro.

ENOTURISMO

La vendimia y el otoño convierten a las regiones vitivinícolas en un destino "especialmente atractivo para las escapadas" durante esta temporada, explican desde el portal.

El Marco de Jerez lidera la lista de las regiones vitivinícolas más demandadas, con el 57,5% de las reservas de alojamiento, seguido por Rioja (35,6%); otras regiones preferidas por los viajeros españoles son Ribera del Duero, Rías Baixas y Priorat.