El Tast a la Rambla tendrá una zona para la cocina del área metropolitana de Barcelona

Publicado 13/05/2019 15:22:35 CET

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del festival gastronómico Tast a La Rambla dedicará una nueva zona a la cocina del área metropolitana de Barcelona, en evento que se celebrará del 6 al 10 de junio, aprovechando la festividad de la Segunda Pascua.

En un comunicado este lunes, la organización ha detallado que el festival ofrecerá más de 40 degustaciones restaurantes y pastelerías de la ciudad, además de actividades gratuitas como 'shoowcookings', talleres de cocina, catas y actuaciones musicales.

Tast a La Rambla contará con los chefs Carles Abellán, Carlota Claver, Christian Escribà, Germán Espinosa, Jordi Esteve, Xavier Franco, Nandu Jubany, Ariadna Julián, Meilan Kao, Fran López, Oscar Manresa, Ada Parellada, Paco Pérez, Carles Tejedor y Rafa Zafra.

Los establecimientos se dividirán en cinco áreas: Cocina de Autor, Pastelería, Tapas y platillos, Cocina Tradicional y Cocina Metropolitana, que contará con los restaurantes Follia, de Sant Joan Despí; La Bonaigua, de Sant Just Desvern, y This & That Co., de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La organización --formada por Amics de La Rambla y Grup GSR--, prevé aumentar las 630.000 visitas y 120.000 degustaciones de la anterior edición, y ha recordado que contará nuevamente con personal del Casal dels Infants del Raval y con alumnos de la escuela CETT.