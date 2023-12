El tenor Josep Carreras insta a Meloni a aceptar la oficialidad del catalán en la UE

Archivo - El tenor catalán Josep Carreras - PLATAFORMA PER LA LLENGUA - Archivo

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenor catalán Josep Carreras ha pedido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que acepta la oficialidad del catalán en la Unión Europea, a través de un video de la campaña 'Say Yes' de Plataforma per la Llengua.

Carreras explica en italiano que la primera traducción de 'La Divina Comedia' en verso fue en catalán, lo cual considera un ejemplo de la "larga, íntima e innegable historia compartida" entre catalanes e italianos, informa la Plataforma en un comunicado este lunes.

El cantante insta a Meloni a aceptar "una lengua hermana del italiano" en la familia de lenguas oficiales de la UE, dentro de una campaña de la Plataforma en la que también han participado Aitana Bonmatí, Pep Guardiola, Joan Laporta y Kilian Jornet.