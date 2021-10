Teresa Cunillera cree que ERC aprobará los PGE

Defiende que Bildu esté en el Congreso si les votan: "¿Usted se piensa que a mí me gusta ver a Vox?"

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha dicho este jueves que cree que ERC aprobará los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque la negociación sobre las cuentas públicas con el Ejecutivo "acaba de empezar".

"Soy realista. Me baso en que creo que a Catalunya le conviene también que haya PGE, y a un gobierno responsable, como sé que es el Govern actual de la Generalitat, le interesará que haya PGE" para canalizar los fondos europeos y otras políticas, ha afirmado en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.

Ha dicho que no le consta que el Gobierno esté negociando con Junts, y ha lamentado que por ahora "solo" se pueda discutir sobre los Presupuestos estatales, porque el Govern no ha presentado todavía sus Presupuestos.

Sobre la ley del audiovisual estatal, Cunillera ha asegurado desconocer si forma parte de la negociación, y ha subrayado que plantea dos grandes retos --implementar las directivas europeas y respetar la pluralidad lingüística reconocida en la Constitución-- y que la norma puede mejorarse también en su tramitación parlamentaria.

RODALIES

La delegada del Gobierno en Catalunya ve una buena noticia el anuncio de la Generalitat de que operará las Rodalies de Lleida a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): "Ya me lo pareció hace un año cuando anunciaron lo mismo".

Ha dicho que así lo ha constatado revisando la hemeroteca y las declaraciones del entonces conseller de Territorio, Damià Calvet, y ha deseado que "ojalá sea verdad".

Por otro lado, ha afirmado que un grupo de trabajo debe estudiar "las posibles transferencias" de Rodalies, y preguntada por si hay voluntad política para hacerlo, ha dicho que la Generalitat tiene la titularidad pero que también hay temas económicos a debatir.

OTEGI Y BILDU

Tras la declaración de la izquierda abertzale expresando su pesar por el dolor de las víctimas de ETA, ha dicho que no ve contradictorias las valoraciones del exlehendakari Patxi López y el del Gobierno, que expresó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez: "Pero es verdad que nos falta una segunda parte", ha añadido en referencia a la ausencia de una petición de perdón explícita.

Sobre las declaraciones en que el dirigente de Bildu Arnaldo Otegi vinculaba su apoyo a los PGE a una posible liberación de presos de ETA, ha destacado que esas palabras las dijo ante "los suyos", entre los que cree que hay quienes consideraron excesiva la declaración del lunes, ha sostenido Cunillera.

"Ahora comenzamos el debate de PGE, en el que se deberán negociar muchas cosas. Estamos hablando de presupuestos, y debe quedar claro", ha afirmado, preguntada sobre una posible reforma del Código Penal para que estos presos salgan antes.

También ha replicado a la petición de Otegi reclamando asunción de responsabilidades por los GAL: Cunillera ha asegurado que se trata de un asunto juzgado, igual que las responsabilidades del ahora coordinador de Bildu, que también "fue juzgado y puede hacer hoy una vida libre".

Preguntada por si negociarán con Bildu, ha dicho que sus representantes han sido elegidos democráticamente y que por lo tanto tienen derecho a estar en el Congreso: "¿Usted se piensa que a mí me gusta ver a Vox en los parlamentos? No me gusta. No me parece que introducir el fascismo en un área democrática" permita trabajar por el progreso y la convivencia.

Y preguntada a continuación por si ver a Bildu en el Congreso le gusta, ha dicho: "A mí, si les han votado los ciudadanos, me da igual".

MOCIÓN CONTRA ALBIOL

Ante la moción de censura en el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), ha deseado que el líder del PSC en el consistorio, Rubén Guijarro, se convierta en alcalde y releve así a Xavier Garcia Albiol (PP), tras su aparición en los 'Pandora Papers'.

Ha mantenido que Guijarro deberá articular una coalición muy heterogénea y trabajar para que la ciudad recupere la ilusión en un momento que considera difícil: "Esta situación se da porque hay una falta de ética política importante".