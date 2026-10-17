Teresa Jordà encabezará la candidatura de ERC en Girona al Congreso tras ganar las primarias

La diputada de ERC Teresa Jordà - Fernando Sánchez - Europa Press

GIRONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teresa Jordà encabezará la candidatura de ERC en Girona al Congreso de los Diputados en el 29N tras ganar las primarias para liderar la lista con un 59,8% de los votos.

La otra candidata que ha concurrido a las primarias en Girona, Etna Estrems, ha obtenido el 37,3% de los apoyos, según han informado este sábado fuentes de ERC a Europa Press.

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso durante la última legislatura ha agradecido la confianza de la militancia y ha reivindicado el "fuerte vínculo" que mantiene con las comarcas gerundenses, ha detallado el partido en un comunicado.

"Los cargos pasan, pero las convicciones, las raíces y la gente a la que quieres se quedan", ha remarcado, asegurando que afronta esta nueva etapa con fuerza e ilusión.

VOZ PROPIA

Además, ha reivindicado que las comarcas de Girona sigan teniendo "una voz propia y con capacidad de incidencia en Madrid".

Jordà es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea, fue alcaldesa de Ripoll (Girona) entre 2003 y 2011 y formó parte del Govern de la Generalitat entre 2018 y 2023, primero como consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y posteriormente como consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.