El Time Out Market Barcelona abrirá el 5 de julio con la coctelería Paradiso y el chef Jordi Artal

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercado gastronómico Time Out Market Barcelona ha añadido a su elenco a la coctelería paradiso y al chef con dos estrellas Michelin Jordi Artal, en la celebración del evento prevista para el 5 de julio en la planta superior del Maremagnum, en el Port Vell de Barcelona.

La organización ha erigido a Paradiso como un "referente internacional" que en 2022 ocupó el primer lugar del ranking 'The World's 50 Best Bars' y ha distinguido las elaboraciones basadas en los productos de proximidad y de temporada de Artal, en un comunicado de este jueves.

También estará presente en el encuentro el Café de Indias, "fundado como un pequeño establecimiento" en el casco antiguo de Barcelona bajo el nombre de Cafès Garriga, cuya fórmula artesanal aún utiliza a día de hoy para elaborar el café.

El Time Out Market Barcelona abrirá cada día de la semana de las 10 horas a medianoche y contará con 14 cocinas, chefs galardonados y talento emergente, así como con un restaurante a servicio completo, cuatro bares, un espacio para eventos y un estudio de pódcast.

La directora general del evento, Sílvia Nuri, ha subrayado que es un evento "hecho por locales y para los locales" y ha augurado que reunirá --textualmente-- a los mejores talentos de Barcelona en un sitio único y muy accesible.

El encuentro también dispondrá de una programación continuada durante todo el año "como reflejo de la vibrante escena cultural de Barcelona", con propuestas como la Drag Queen Sarah Brown el jueves por la noche, DJ Hall el sábado y las actividades familiares 'Just for you kids' los fines de semana.